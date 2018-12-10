كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - الأوقاف تنفى زيادة أجور بعض الأئمة دون غيرهم فى يناير المقبل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإقرار وزارة الأوقاف زيادة أجور بعض الأئمة دون غيرهم فى يناير المقبل، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماماً، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أية زيادات لبعض الأئمة دون الآخرين لا فى شهر يناير أو غيره على الإطلاق، موضحًة أن ما تم فقط هو زيادة أجور الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وكذلك رفع بدل إمامة قيام رمضان استعداداً لشهر رمضان، مشددًة على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الأئمة داخل الوزارة.