كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - ساديو ماني أساسياً في تشكيل ليفربول بمباراة نابولي

ساديو ماني

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مهاجمه ساديو ماني جاهز للعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق في مباراة نابولي المصيرية يوم الثلاثاء.

ويحل نابولي ضيفا على ليفربول في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في صراع على بطاقة عبور لدور الـ16 من المسابقة.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي يوم الإثنين: "ماني قادر على التعامل مع الألم كما كان واضحا في مباراة بورنموث".

فقد شارك الدولي السنغالي في المباراة التي فاز بها الريدز برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وأضاف المدرب الألماني "ماني سليم بما فيه الكفاية للدرجة التي تمكنني من الاعتماد عليه في التشكيل".

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق المدافع ديان لوفرين بالمشاركة في اللقاء بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة، حسبما أوضح كلوب.

الأسبوع الماضي تهكم كلوب على مطالب البعض بإشراك ماني في مباراة بيرنلي رغم أنه كان مصابا بجرح في قدمه ويحتاج لعدة غرز.

وقال كلوب وقتها "ماني بحال جيدة ويسير بشكل طبيعي ولكنه يرتدي شبشب، وهو لا يمكنه اللعب به، هو ليس جاهزا لمواجهة بيرنلي لكننا سنحتاج لنفحصه مرة أخرى".