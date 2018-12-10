كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - محتدثات السويد.. المبعوث الأممي يعرض خطة شاملة للتسوية في اليمن







عرض المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفثث، مشروع إطار عام للحل السياسي الشامل في اليمن. ويستند مشروع المبعوث الأممي للحل للمرجعيات الثلاث ودور الدولة في استعادة المؤسسات. ويتضمن اقترح غريفثس ترتيبات أمنية وعسكرية تنتهي بمسار سياسي. وأفادت مصادر أن المقترح الأممي يؤكد على انسحاب الميليشيات الحوثية من كافة المناطق اليمنية.

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