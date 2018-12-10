كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - تأجيل دعوى بطلان انتخابات اتحاد الكرة التكميلية

شيماء منصور

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم تأجيل دعوى شيماء منصور لبطلان انتخابات اتحاد الكرة التكميلية التي اقيمت في أكتوبر الماضي لجلسة 30 ديسمبر الجاري.

أقامت شيماء منصور المرشحة السابقة للانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة دعوى رقم 54 لسنة 2 ق لعام 2018 طالبت ببطلان انتخابات اتحاد الكرة التكميلية واحالها المستشار محمد السيد خليفة لدائرة النظر وتداولت الدعوى وفي أول جلسة تدخل فيها عمر هريدي.

قررت اللجنة الاستشارية تأجيل الدعوى لجلسة 30 ديسمبر لتقديم المستندات من جانب اتحاد الكرة.

وفي 30 أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة التكميلية في الجمعية العمومية العادية التي انعقدت يوم الثلاثاء عن فوز أحمد شوبير ودينا الرفاعي بالانتخابات.

وحصد شوبير 146 صوتا من أصل 207 صوت صحيح من 208 عضو صوتوا في الانتخابات التكميلية، فيما حصد منافسه عاصم مرشد على 60 صوتا.

أما دينا الرفاعي فحصدت 117 صوتا في حين أن منافستها شيماء منصور حصلت على 90 صوتا.

دينا الرفاعي فهي رئيس مجلس إدارة مركز شباب فاقوس، وأول سيدة في مصر تنجح في تولي منصب رئيس أحد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالانتخاب تحت إشراف قضائي كامل.