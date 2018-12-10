كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - مؤسسة النفط الليبية: هجوم إرهابي يدمر آبار النهر الصناعي

هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، مساء الأحد، الحقل الغربي بجهاز النهر الصناعي‬ بمنظومة الحساونة سهل الجفارة ودمرت معدّاته بشكل شبه كامل.

وقالت إدارة الجهاز الذي يدير تدفق المياه في ليبيا، في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن "الهجوم الإرهابي نتج عنه تخريب وسرقة معدات 4 آبار"، مشيرة إلى أن "عدد الآبار المدمرة والخارجة عن الخدمة أصبح 92 بئراً".

وأوضحت أن هذه "الاعتداءات التي تقودها المجموعات الإرهابية المسلحة، تأتي في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسه ومدينة الشويرف والمناطق المحيطه وتردي الوضع الأمني بالمنطقة".

والاعتداءات المسلحة مستمرة منذ أشهر على مقر توزيع المياه الرئيسي في ليبيا، والتي تسبب في بعض الأحيان في قطع المياه على المدن الليبية، رغم النداءات التي أطلقتها إدارة النهر الصناعي للسلطات من أجل تأمين حماية آباره وحقوله، لضمان استمرارية تدفق المياه إلى الليبيين.