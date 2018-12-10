كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - اتفرج على خروف ينتقم من شاب بطريقة مضحكة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه خروف ينتقم من شاب بطريقة مضحكة بعدما امتطاه رغمًا عنه.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، الشاب يعتلي ظهر الخروف وسط قطيع من الماشية، وظهر الأخير وهو يعاني من حمله الثقيل، وما إن هبط عنه حتى استدار الكبش نحوه ونطحه في غفلة ليسقطه أرضًا وسط ضحكات زميله.

وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.