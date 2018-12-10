كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - تيريزا ماى تعلن تأجيل التصويت على اتفاقية البريكسيت .. بريطانيا على كف عفريت

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي منذ قليل تأجيل التصويت على مسودة اتفاق بريكست الذي كان مقررا الثلاثاء

كانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ثد ذكرت أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم سحب التصويت البرلماني المقرر يوم الثلاثاء على خطة الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي عقب تحذيرات متكررة من نواب بأن نطاق الخسارة المتوقع فيه قد يطيح بحكومتها.

وأجرت ماي مؤتمرا عبر الهاتف، مع كبار الوزراء اليوم، لمناقشة قرار بشأن الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالخروج من التكتل مع الاحتفاظ بصلات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

وفيما لم يصدر بعد تصريح رسمي عن التصويت، قال مصدران لرئيسة تحرير الشؤون السياسية في هيئة الإذاعة البريطانية لورا كوينسبرج، إن التصويت تم سحبه.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، أصدرت في وقت سابق، اليوم الاثنين، حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبي، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء.

بدورها، قالت المفوضية الأوروبية إنها لن تعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وقالت متحدثة باسم المفوضية للصحفيين: "لدينا اتفاق على الطاولة، مؤكدة موقفا عبر عنه من قبل رئيس المفوضية جان كلود يونكر حينما قال لن نعيد التفاوض". وأضافت أن التكتل مستعد لكل السيناريوهات، مشيرة إلى أن يونكر تحدث هاتفيا مع ماي يوم الأحد.