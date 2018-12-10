كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - تريزيجيه أساسياً مع قاسم باشا لمواجهة قيصري سبور

تريزيجيه

أعلن "مصطفى دينزيلي" المدير الفني لنادي قاسم باشا التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة قيصري سبور بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري التركي.

وظهر "محمود حسن تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه "رجب طيب أردوغان" للاستمرار في المنافسة على قمة الدوري بعد احتلاله وصافة الترتيب برصيد 26 نقطة.

بينما يحتل المنافس قيصري سبور المرتبة السابعة عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة قبل انطلاق المباراة بين الفريقين.

وضم التشكيل الأسماء التالية وفقاً لما جاء به الحساب الرسمي للنادي التركي على "تويتر":

الحارس: رمضان.

الدفاع: بن يوسف، فيسيل، فيجنيو، بوبوف.

الوسط: بافليكا، صاديكو، طارقان.

الهجوم: تريزيجيه، إيدوك، دياني

ويجلس على مقاعد البدلاء في قاسم باشا كلاً من: إيراي، مورات، خوسيه سا، أونور، شاجتاي، هاكان، حسن، أوزجور، كويتا، مصطفى