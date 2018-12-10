كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - حقيقة تأخر وصول شحنات القمح المستورد لعدم السداد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتأخر وصول شحنات القمح المستورد نتيجة لعدم قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار الاعتمادات المستندية لـ ١٦ شحنة قمح بكمية ٩٤٥ ألف طن بسبب تأخر السداد.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم تأخر إصدار أية اعتمادات مستندية لتعاقدات شحنات قمح من الخارج، وأنه تم فتح الاعتمادات المستندية بكمية 180 ألف طن لـ 3 شحنات، كما أن هناك كمية 295 ألف طن لعدد 5 شحنات تم إصدار ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بها.

وتابعت الوزارة، أن هناك كمية 470 ألف طن في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الحالي ل 8 شحنات لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها، وبالتالي ليس هناك مبرر للإشارة إلى أن اعتماداتها لم يتم فتحها، مشيرةً إلى أن جميع الموردين المتعاقد معهم على كميات (295 - 180) ألف طن قاموا بشحن الأقماح، وتم إبحار السفن من موانئ الشحن إلى الموانئ المصرية، ووصلت بعضها وجار وصول باقي الشحنات تباعًا.