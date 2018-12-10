كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - بغداد بونجاح لاعب الشهر في الدوري القطري

بغداد بونجاح

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر، حصول الجزائري بغداد بونجاح، نجم السد، على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي في البطولة المحلية.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن بغداد بونجاح، أنه تمكن من تسجيل 10 أهداف، بداية من الجولة الـ 11 بالدوري المحلي، وحتى الجولة الـ 15، كما تمكن بونجاح من صناعة 6 أهداف.

ونجح بغداد بونجاح في كسر الرقم القياسي الذي كان مُسجلًا باسم لاعب الغرافة السابق، البرازيلي كليمرسون، وذلك بوصوله للهدف رقم 28 خلال موسم واحد، حيث كان رقم كليمرسون (27 هدفًا) خلال موسم واحد.

ويتصدر بغداد بونجاح، قائمة هدافي الدوري القطري برصيد 28 هدفًا بفارق 11 هدفًا عن أقرب ملاحقيه، يوسف العربي نجم الدحيل.