كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - إسكان النواب تطالب هيئة مياه الشرب بموافاتها بالموقف النهائي للمشروعات المتوقف تنفيذها

طالبت لجنة الإسكان والمرافق، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس علاء والي رئيس اللجنة، موافاة اللجنة، بتقرير رسمي من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن الموقف النهائي والراهن للمشروعات المتوقفة والمدرجة بخطة الموازنة ولم تنفذ حتى الآن، وذلك لسرعة الانتهاء منها، مع ضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء منها؛ وكذلك الإجراءات التمهيدية لبدء المشروعات المدرجة بالخطة، بالإضافة لضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة حتى تتمكن الشركة القابضة لمياه الشرب والشركات التابعة لها من تنفيذ الإحلالات الضرورية للشبكات المتهالكة.

وطالب علاء والي، رئيس اللجنة توضيح موقف شركة مختار إبراهيم للمقاولات والمسند إليها عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتعثرة، الأمر الذي أدى إلى تأخير تسليم عدد كبير من المشروعات على مستوى الجمهورية، وعقب أسامة حربي مستشار وزير الإسكان، قائلاً إنه تم التراجع عن غلق الشركة؛ لأن بها عددًا كبيرًا من الموظفين، وتقوم الوزارة حاليًا بصرف مستحقات الشركة لصالح المشروعات المتأخرة.

وأضاف أن الوزارة اتخذت قرارًا بسحب جميع المشروعات من شركة مختار إبراهيم والتي أخرت تسليم كل مشروعاتها؛ نظرًا للمشكلات التى حدثت بها والجميع يعلمها ، ولكن الوزارة تراجعت عن هذا القرار؛ لأن الشركة لها بعد اجتماعي، وبها عدد من الموظفين والأسر، ولا يمكن التضحية بهم بهذا الشكل، وتم سداد الاستحقاقات المالية لمختار إبراهيم بالملايين، جميعهم يذهبون للبنوك نظرًا للحجز عليها، ولا تأخذ شركة مختار إبراهيم سوى الفتات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة بشأن، الأول مقدم من النائب صلاح شوقي عقيل، بشأن موقف مشروعات الصرف الصحي بقرى الوحدة المحلية للربانية المعلق مشطا التابعين لمركز طما محافظة سوهاج ، والثانى مقدم من النائب عاطف عبدالجواد، بشأن غرق قريتي (أهــوه ــ باروط) بالمياه الجوفية منذ 9 سنوات ، والثالث : مقدم النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن استكمال الجزء المتبقي من محطة مياه الشرب والصرف الصحي، بأشمنت الجديدة ــ بني سويف ، والأخير مقدم من النائب بدوي قرني معوض مشرف، بشأن توفير الاعتماد المالي وسرعة البدء في استكمال تطوير محطتي مياه شرب مدينة الواسطى (الغربية - الشرقية) بمحافظة بني سويف واستكمال تطوير محطة أشمنت الجديدة بمحافظة بني سويف والمدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة.

طالب النائب عاطف عبد الجواد، الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقريتى أهوه وباروط وإنقاذ القريتين من الغرق بسبب المياه الجوفية، مشددا على ضرورة وضع آلية للانتهاء من هذه الأزمة.

من جانبه، أكد النائب محمود الضبع نائب محافظة قنا، أن مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة متوقفة تمامًا وتحتاج إلي صحوة من الجميع وأخذنا وعودًا بما فيه الكفاية، منتقداً عدم وجود اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا؛ لتفقد المشروعات دون إعلام السادة النواب حتى يتمكنوا من عرض مشاكلهم.