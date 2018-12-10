كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - أشرف القاضى - كافة ماكينات الصراف الآلى للمصرف المتحد جاهزة لقبول بطاقة " ميزة "

قال أشرف القاضي ،رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن بنكه انتهي من تهيئة كافة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع (POS) التابعة للبنك لقبول بطاقة الخصم الوطنية "ميزة".

وأضاف القاضى أن البنك داعم رئيسي لجهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي.

وتعد بطاقات "ميزة" هي إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر.

كان البنك المركزي قد أعلن خلال أكتوبر الماضي عن نيته إصدار بطاقات "ميزة" قبل نهاية العام الجاري، في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث يتمكّن حاملو بطاقات "ميزة" من الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وكذلك إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.

ويستهدف البنك المركزي المصري إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات.