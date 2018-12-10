كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - استحقاق نسائى سعودى جديد.. تعيين امرأة مديرة عامة للبنية التحتية في جدة

أصدر صالح بن علي التركي أمين محافظة جدة في السعودية قراراً بتعيين المهندسة هبة بنت ماجد سيف مديرة عامة للبنية التحتية، كما كلف المهندس طارق بن سعيد الزهراني مديراً لإدارة أصول التقنية ويرتبط بمدير عام البنية التحتية والدعم الفني مباشرة.

وجاء هذا القرار في إطار حرص أمين جدة على تطوير العمل الإداري داخل الأمانة ودعم القيادات النسائية المؤهلة وتعزيز دور المرأة وتمكينها من أداء دورها ضمن منظومة العمل، بما يساهم في تطوير الأداء ورفع الإنتاجية.

يُشار إلى أن قرار التكليف سبقته قرارات مماثلة خلال الفترة السابقة مكنت عددا من الكوادر النسائية المؤهلة من تقلد مناصب قيادية في البلديات الفرعية والإدارات والأقسام وذلك ضمن إجراءات هيكلة قطاعات الأمانة وضخ دماء جديدة في المناصب المختلفة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.