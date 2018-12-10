كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - بدء حجز تذاكر حفلي عمر خيرت بالأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بدء حجز تذاكر حفلي الموسيقار العالمي عمر خيرت المقرّر إقامتهما يومي الإثنين والثلاثاء 17 و18 ديسمبر المقبل، بدء من اليوم الإثنين، من خلال نظام الحجز الإلكتروني الخاص بالدار.

ومن المقرر أن تنقسم تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 600 جنيه، والثانية بـ400 جنيه، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه.

ومن المقر أن يبدأ الحفلان فى تمام الثامنة مساء، ويقدم خلالها "خيرت" باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية المميزة، التي يتفاعل معها الحضور منها "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".