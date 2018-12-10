كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - في 17 محافظة.. توصيل شبكات الصرف الصحي لـ349 قرية

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،انه سيتم توصيل وصلات الصرف الصحي لـ 349 قريه في 17 محافظة علي المحطات التي تستوعب عدد اكبر من الوصلات ،وذلك بالتوازي مع خطة الوزارة لتوصيل الصرف الصحي للقري بالمحافظات والتي تستهدف مد الخدمة لـ 60% من القري بالمحافظات.

وأضاف "شعراوي"، أن توصيل الصرف الصحي للقري المذكورة سيتم بمشاركة الأهالي وبالمشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية، حيث تبلغ مساهماتهم في هذة الوصلات من 40 إلى 60%، وسيتم توفير الدعم الفني ووضع المواصفات بكل محافظة طبقا لطبيعتها من قبل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الباب مفتوح امام المواطنين الراغبين في المشاركة وتوصيل شبكات الصرف الصحي لهم بالتعاون مع الدولة لتسهيل الامر دون انتظار خطة الدولة.