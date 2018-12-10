كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - حقيقة إلغاء تطبيق الثانوية التراكمية بالمعاهد الأزهرية
كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حقيقة الخبر الذي تم تداوله خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بين الطلاب وأولياء الأمور، والذي زعم صدور قرار من المعاهد الأزهرية بإلغاء تطبيق نظام الثانوية التراكمية لعدم وضوح النظام.
حيث قال خليل، إنه تقرر تطبيق الثانوية التراكمية من العام المقبل في المعاهد الأزهرية، على أن يكون مجموع الثانوية محسوب على نتيجة الطالب في الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط، أما الصف الأول الثانوي فهو خارج الثانوية التراكمية.
وأشار خليل إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية سيطبق من العام المقبل منظومة التعليم الجديدة، قائلا: نحن حريصون على مواكبة التطورات وعمل كل ما يخدم العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.
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