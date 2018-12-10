كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - رياضة البرلمان توصي بوقف إزالة الملاعب الخماسية المخالفة

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد، الاثنين، اجتماعا لمناقشة تقنين أوضاع الملاعب الخماسية المقامة على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون والصادر بشأنها قرار إزالة، أسوة بالتصالح فى مخالفات البناء من أجل حماية الشباب.

حضر اللقاء ممثلو وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والزراعة، حيث أكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، على ضرورة احترام سيادة القانون وعدم الرضا عن أى مخالفات تحول دون تنفيذه، بالإضافة لتأكيده على رعاية الرئيس السيسى للشباب، وأن دفع الأضرار مقدم على جلب المنافع، لذا وجب حماية الشباب لأنهم كنز الأمة الحقيقى.

وانتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات:

تأجيل حملات الإزالة لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 ديسمبر الحالى وتنتهى بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقيام وزارة الزراعة بحصر الملاعب المخالفة قبل يوم 1 ديسمبر لمنع تكرارها فى المستقبل، ووضع وزارة الشباب الشروط الفنية الواجب توافرها فى هذه الملاعب ومراعاتها فى أى تشريع يصدر فيما بعد.

كما تضمنت التوصيات دعوة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إلى ترأس اجتماع مشترك مع لجنة الإدارة المحلية والزراعة والإسكان لبحث تقنين هذه الملاعب، بالإضافة إلى قيام لجنة الشباب بعقد اجتماع مع ممثلى وزارات الزراعة والتنمية المحلية والشباب والرياضة، لإحاطتهم بما انتهى إليه الاجتماع المشترك.