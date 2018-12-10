كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - ماعت تمثل المنظمات غير الحكومية المصرية في الجمعيه العموميه الثالثه للايكوسوك

حضر وفد من مؤسسه ماعت للسلام اليوم انتخابات الجمعيه العموميه للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي للاتحاد الافريقي ( الايكوسوك) حيث تم انتخاب مؤسسه ماعت كممثله للمنظمات غير الحكوميه المصريه في الجمعيه العموميه الثالثه للايكوسوك.

كانت ماعت قد تقدمت باوراق الترشح في شهر يوليو الماضي و قد ابلغت ماعت من قبل سكرتاريه الايكوسوك بانطباق شروط الترشح عليها و قبول الاستماره.

اليوم و اثناء حضور وفد المؤسسه لاعمال الجمعيه العموميه في نيروبي ، كينيا تم انتخاب المؤسسه حيث قام ايمن عقيل رئيس المؤسسه بحلف اليمين امام اعضاء الجمعيه العموميه ليتم الاعلان رسميا عن فوز مؤسسه ماعت بعضويه الجمعيه العموميه و التي تمتد لمده ٤ سنوات.

الجدير بالذكر ان الايكوسوك الافريقي هو الهيئه الاستشاريه للاتحاد الافريقي و قد أسس في ٢٠٠٤ ليتكون من منظمات مجتمع مدني حيث تمثل كل دوله افريقيه من خلال منظمتين و تقدم المنظمات توصيات و اقتراحات تدعم الاتحاد الافريقي في تحقيق اهدافه.