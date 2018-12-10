كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:40 مساءً - مشهد مؤثر.. شاب يُنقذ كلباً من موقف خطير أعلى جبال حائل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً لمواطن في حائل، أسهم في إنقاذ كلب كان قد عَلِق بين صخرتين في موقع خطر أعلى أحد جبال “سلمى” ٨٠ كلم جنوب شرقي حائل.

وقال المواطن إبراهيم المشاري؛ لـ “سبق”: “خرجت مع مقربين لي يوم الجمعة الماضي؛ للتنزه جنوب شرقي حائل في جبال سلمى، وفي أثناء تنزهي مترجلاً بالقرب من أحد الجِبال، سمعت نباح كلب، ويظهر من نباحه الضعيف أنه في مأزق، فتوجّهت نحوه لأجد كلباً محتجزاً بين الصخرتين، وما أن رآني حاول التسلق للخروج، وكأنه يصف لي عدم قدرته على الخروج”.

وتابع: “مباشرةً عُدت إلى مقر التنزه وأحضرت حبلاً، وبمساعدة مَن معي اقتربت من موقع الكلب وأمسكت به، وفوراً استجاب لي في الخروج من المكان، وربطته بحبل حتى أنزلته في مكانٍ آمن، وقمنا بسقيه ماءً وظهر عطشه الشديد، واصطحبناه معنا إلى مقرنا وتم إطعامه، وإبقاؤه معنا حتى عدنا إلى حائل”.

https://cdn00.vidyomani.com/c/3/7/8/evbwd5qofd3k/index.htmlوأضاف: “ما قمنا به واجبٌ يُمليه عليه ديننا دون أيّ اعتباراتٍ أخرى، ونسأل الله الأجر والمثوبة على ذلك”.