"طلبت منه الاهتمام فتحجج بانشغاله".. ربة منزل تطلب الخلع لأن زوجها تزوج بأخرى

وقفت الزوجة أمام محكمة الأسرة بطوخ، تطلب الخلع من زوجها لزواجه من أخرى، مؤكدة أنه ليس لديه أي عذر يدفعه للزواج مرة ثانية.
وقالت الزوجة: "أنا فتاة جميلة تزوجت من رجل والده عمده قرية، ويقال عن زوجي إنه شيخ عرب بحكم أنه يجلس في جلسات عرفية ويحل مشكلات البلد والبلاد المجاورة لنا، ومعروف لدى كبار العائلات بحنكته وحكمته في علاج المشكلات والصلح بين العائلات ولكنه قصر في حقي وداس عليه بجزمته، بعد أن تزوج من سيدة أخرى رغم دون سبب يدفعه لذلك".
وأضافت الزوجة: "من الأسبوع الثاني من الزواج بدأت الجلسات العرفية تنعقد وتنفض في المنزل كل يوم من الصبح إلى منتصف الليل، ويدخل زوجي ينام ومن كثرة التعب لا يشعر بوجودي".
وأوضحت الزوجة أنها تحملت "وكنت فرحانة إن جوزي الكل بيطلبه ويحل مشكلات الناس، رغم إنه كان مقصر في حقوقي الشرعية كزوجة"، لافتة: "طلبت منه يخصص لي وقت وكان رده "أنا كبير البلد وعندي التزامات كتيرة".
وكانت المفاجأة أنه تزوج من أخرى وأحضرها للمنزل لتعيش مع الزوجة الأولى، على حسب قول الزوجة التي توضح أنها واجهته فأبرحها ضربا وأصابها بجميع جسدها، قائلة: "انتهزت فرصة انشغاله بإحدى الجلسات العرفية بالمنزل، وتوجهت إلى منزل أسرتها لتحتمي بهم ومن ثم إلى محكمة الأسرة لتطلب الخلع".
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