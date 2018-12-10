"المجلس القومي" يناقش قضايا العنف ضد المرأة بالمنيا

نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً بمقر فرع المجلس بمحافظة المنيا، وذلك في إطار حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويأتي ذلك بحضور الدكتورة رشا أحمد المهدي مقررة الفرع، وممثلين من الوزارات، وممثل عن الكنيسة الارثوزوكسية.

وأستعرضت شيماء نعيم مديرعام الإدارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس أشكال العنف ومنها العنف المعنوي والعنف الاقتصادي والحرمان من التعليم أو الميراث.

كما تم استعراض المحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وهي الحماية والوقاية والتدخلات والملاحقة القانونية، ومضمون كل محور وآليات تنفيذه، مؤكدة على ضرورة تشبيك الجهود بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للحد من هذه الظاهرة.

كما تم استعراض نتائج الدراسة الاقتصادية للعنف القائم علي النوع الاجتماعي التي أعدها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك لقياس مدي انتشار ظاهرة العنف في 24 محافظة والتكلفة المباشرة والغير مباشرة التي تتحملها المرأة والدولة إزاء التعرض للعنف أو توفير سبل الحماية والدعم النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي للمعنفات.

وجاءت على رأس توصيات اللقاء ضرورة العمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالمحافظة، إلى جانب رفع الوعي لاكتفاء الأسرة بطفلين فقط، كذلك الحاجة الملحة الي توعية المقبلين على الزواج، وتطوير مراكز الإرشاد الأسري التابعة للجمعيات الأهلية، وضرورة استمرار حملات توعية الرجال والشباب بالمحافظة من خلال حملة لأني رجل التي ينظمها المجلس وحملة وقفة رجالة التي تنفذها بعض مؤسسات المجتمع المدني للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، مع الاهتمام بتوصيل الرسائل بأشكال مبسطة وأهمية استمرار المدارس صديقة الفتيات لما لها من مردود قوي في حماية الفتاة من الزواج المبكر.

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