شاهدي.. ابتكار غُرف فُندقية مُستوحاة من رحم الأم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت شركة معمارية إنجليزية عن غرف فندقية جديدة صممت بشكل مشابه لرحم الأم وزودتها بإضاءة خافتة، فالجدران وردية ناعمة والمراتب ذات تقنية عالية، وذلك محاكاةً للأجواء المريحة التي يشعر بها الطفل في رحم أمه.

وأعلنت الشركة المنفذة لهذا المشروع، وهي شركة Simba، أن تلك النوعية من الغرف قد صممت على مدار 9 أشهر وضمت غرف نوم مع سرير على شكل شرنقة، مستوحى من سلامة وراحة الرحم، لتشجيع الإيجابية والاسترخاء والنوم العميق.

وجاءت تلك الغرف كجزء من تعاون بين شركة Simba المتخصصة في تعزيز تقنيات النوم وشركة Cuckooz المتخصصة في تجهيز الشقق بكافة أنواع الخدمات.

واستلهمت الشركة فكرة تلك الغرف من الشكل الذي يكون عليه رحم الأم، خصوصاً خلال أسابيع الحمل الأخيرة، حيث ينام الجنين لمدة تصل لـ12 ساعة في اليوم قبل الولادة.

ونقلت بهذا الصدد صحيفة مترو البريطانية عن ستيف ريد، الشريك المؤسس لشركة Simba، قوله "هذه الغرف المبتكرة ليست مهرباً تقليدياً، بل تم تخصيصها بالكامل على كافة الأصعدة بهدف رفع مستوى جودة النوم بعيداً عن المنزل".