أمريكية تقتل طفليها التوأم بطريقة بشعة.. وهذا ما فعلته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتهمت أم أمريكية بإغراق طفليها التوأم في الحمام الخاص بأحد الفنادق الصغيرة بعد أن تم طردها من مأوى خاص بالسيدات.

وتواجه هذه الأم وتدعى هيثر لانغدون تهمة القتل بعد إغراقها طفليها ماسون ومادوكس مورغويا، 10 أشهر، في كاليفورنيا يوم الخميس الماضي.

وألقي القبض على هيثر البالغة من العمر 37 عاماً، ووضعت في الحجز بعد يوم واحد فقط على إخبارها بضرورة مغادرة ذلك المأوى الذي كانت تعيش فيه نظراً لتسببها في إثارة فوضى واضطرابات هناك.

وقالت مصادر من الشرطة إنهم انتقلوا لمكان الحادث فور تلقيهم اتصال عن احتمال تعرض الطفلين التوأم للإغراق على يد والدتهما، وبالفعل تم نقلها بواسطة الإسعاف لأحد المستشفيات المحلية، حيث تم تأكيد خبر وفاتهما هناك، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال جاي بهاكتا، مالك الفندق الذي كانت تقيم فيه هيثر، إن قوات من الشرطة قامت بتوصيل هيثر وطفليها إلى مقر الفندق في مساء الخامس من ديسمبر الجاري بعد أن علموا منها أنها أُخبِرَت بأن تبحث عن مكان آخر تقيم فيه بعيداً عن المأوى السكني الذي كانت تتواجد فيه، مضيفاً أنه لم يكن يتقاضى منها إيجارا عن تلك الغرفة لأنه كان يرغب في مساعدتها، لكنه شعر بصدمة حين شاهد الطفلين وهما يُنقَلان بسيارتي إسعاف.