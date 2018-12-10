جان يامان وديميت أوزدمير سويًا في حفل "الفراشة الذهبية".. ويحصُدان جائزتين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُقيم يوم أمس حفل الفراشة الذهبية والذي يتم من خلاله تكريم نجوم الدراما في تركيا عن أعمالهم خلال عام 2018، حيث تواجد في الحفل عدد كبير من نجوم الدراما التركية وصناعها، وتعتبر جائزة الفراشة الذهبية من أهم الجوائز وهي بمثابة الأوسكار.

وحصد مسلسل "الطائر المبكر" جائزة أفضل مسلسل رومانسي كوميدي، فيما نالت بطلته النجمة ديميت اوزدمير جائزة أفضل ممثلة كوميدية، وحصل زميلها جان يامان على جائزة أفضل ممثل كوميدي.

ولفت الثنائي أوزدمير ويامان الأنظار إليهما بسبب حرصهما على الظهور سويًا والجلوس بجانب بعضهما البعض، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية لهما وهما يحملان الجائزة.

وعلى صعيد آخر، استطاع مسلسل "الحفرة" التفوق على جميع منافسيه والحصول على لقب أفضل مسلسل لعام 2018، بالرغم من المنافسة القوية بينه وبين مسلسلات ضخمة مثل قيامة ارطغرل، اشرح أيها البحر الأسود، جرائم صغيرة، حكايتنا، والعهد. وحصد بطل العمل الفنان الشاب اراس بوبوت جائزة أفضل ممثل.

يُذكر أن مسلسل "الحفرة" حقق نسبة مشاهدات عالية جدًا خلال عام 2018 وتصدر قائمة الأكثر تداولًا في محرك البحث، ولم يتوقف طاقم العمل عند هذا الحد إذ حصدت اغنية المسلسل “Heyecanı Yok” جائزة أغنية العام.