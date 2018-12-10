دُنيا بطمة تستعرض لحظة تتويجها بجائزة أفضل فنانة مغربية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توّجت الفنانة المغربية دنيا بطمة اليوم الاثنين، بجائزة أفضل فنانة مغربية في الشرق الأوسط لعام 2018، خلال حفل مهرجان "جوائز بيروت الذهيبة" في لبنان، ضم نخبة من كبار النجوم بالوطن العربي.

وتعيش بطمة خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني وحصد الجوائز واغتنام الألقاب، فلم يمض أسبوعان على فوزها بجائزة أفضل مطربة صاعدة، خلال حفل "الباما"، حتى تسلمت اليوم جائزة أفضل فنانة مغربية في الشرق الأوسط.

ونشرت دنيا عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، مقطع فيديو لها لحظة التتويج بالجائزة، وعلّقت عليها قائلة: "لحظة تتويجي كأفضل فنانة مغربية في الشرق الأوسط بحفل لبنان.. كنت فخورة جدًا كوني فنانة في بدايتي وأتكرم أمام نخبة من الفنانين الكبار في الوطن العربي والعالم".

وتابعت الفنانة المغربية: "ما زاد في فرحتي أن من سلمني الدرع سفير المغرب في لبنان محمد كرين.. شكرًا لكم على الدعوة والاستقبال.. وشكرًا رئيس الجمعية الخيرية محمد حلواني.. وذلك على المجهودات الخيرية للأطفال المصابين بداء السرطان".

وحرص عدد من النجوم في الوطن العربي على التقاط الصور مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، ومشاركتها لحظة الفرح بتتويجها باللقب الجديد، وكان على رأسهم الفنانة المصرية منى زكي، والفنانة التونسية درة.