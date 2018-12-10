لصاحبات الشعر الخفيف.. 6 حيل لتسريحة رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -نرمين الجلاد:

صاحبات الشعر الخفيف هن أكثر من يعانين صعوبة في تصفيف شعرهن، الأمر الذي يؤثر على إطلالتهن خاصة في المناسبات والأفراح، لذلك نقدم لكي بعض النصائح لتزيدي من حجم شعرك من خلال اعتماد تسريحات وقصات شعر.

1-القوصة:

إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الخفيف من الأمام فالقوصة الحل المثالي لتضيفِ كثافة على شعرك، ولا تؤثر على شكله من الخلف.

2-تصفيف الشعر على جانب واحد:

اعتمدي تصفيف الشعر على جانب واحد، فذلك يوحي بأن شعرك كثيف، ويعطيكي مظهر حيوي وشبابي.

3- اعتمدي التسريحة العشوائية:

تعتبر تسريحات الشعر العشوائية والمبعثرة من أفضل التصفيفات التي تعطى مظهر عصري.

4-قصة الشعر المدرج:

قصي الأطراف الحادة ذات الأطوال المتدرجة من الأقصر إلى الأطول، فذلك يوحي بأن الشعر كثيف.

5 - تدريج ألوان الشعر:

تفتيح أطراف الشعر من الأسفل يعطى شعرك كثافة، وتزيد من طوله.

6-قصي شعرك:

إذا كنتِ تريدين أن يبدو شعرك أكثر سماكة، قصي شعرك.