كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - الزمالك يفوز على شبابه 7-2 استعدادًا لمواجهة بطل تشاد

الزمالك

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على فريق الشباب مواليد 97 بالنادى الأبيض، بسبعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة القطن التشادى فى اللقاء الذى سيقام يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

افتتح خليل نيمار لاعب فريق الزمالك مواليد 97 التسجيل بالهدف الأول لفريق الشباب فى الدقيقة الـ39 ثم نجح محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول فى تسجيل هدف التعادل لينتهى هذا الشوط بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 والذى شارك فيه الثلاثى أحمد رفعت ومحمود دونجا وعمر صلاح مع فريق الشباب.

فى الشوط الثانى، نجح أيمن حفنى فى تسجيل "هدفين" للفريق الأول بالزمالك وحميد أحداد "هدفين" ومحمد عنتر "هدف" وأضاف محمد إبراهيم هدفًا وسجل دونجا هدفًا لفريق الشباب لتنتهى المباراة بنتيجة 7 / 2.