كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - بعد تعذيبهم لشاب بقسم الهرم - التحفظ على 5 ضباط وأميني شرطة

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، بالغاء قرار إخلاء سبيل 5 ضباط، واثنين من أمناء الشرطة من قوة قسم شرطة الأهرام، وقررت المحكمة التحفظ عليهم على ذمة محاكمتهم في اتهامهم بالتسبب في وفاة شاب، واحتجازه بدون وجه حق.

كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار ضابط شرطة المتهم الثامن بالقضية، وقررت تأجيل نظر محاكمتهم لجلسة 14 يناير المقبل.

تضمنت قائمة المتهمين في القضية كلا من: "بهاء الدين. م" - 47 سنة، مفتش مباحث الهرم، والمقدم "عصام. ن" - 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا" - 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م" - 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م" - 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "محمد. ا" - 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة - أمين شرطة، و"أمير. ا" - 32 سنة، أمين شرطة.

كشفت التحقيقات، أن رجال المباحث كانوا قد ألقوا القبض على أحد الأشخاص، بعد الاشتباه، به في ارتكاب جريمة قتل جدته "ربة منزل وجدت مقتولة" داخل منزلها، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية.

وكان الضباط، قد أدلوا بأقوالهم أمام النيابة، بأن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء، وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.