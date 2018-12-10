كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - أحمد جمعة يقود هجوم المصري أمام الداخلية
المصري البورسعيدي
أعلن مصطفى يونس المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بعد قليل في الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري العام.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود.
الدفاع: محمد شطة، أحمد شوشة، محمد كوفي، ومصطفى مارسيلو.
الوسط: أحمد شكري، حجاج عويس، فريد شوقي وإسلام عطية.
الهجوم: أحمد جمعة وإسلام عيسى.
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