كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - بعد حصد المصرف المتحد لجوائز أفضل مصرفى ومصرفية - بانكرز لاونج : سعداء بدعم القيادات للكوادر الشابة

اعلن موقع "بانكرز لونج" Banker’s Lounge الاليكتروني نتيجة استفتاء عام 2018 لاختيار افضل 3 مصرفيين اثروا في القطاع المصرفي بشكل عام. وذلك في خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والتي تتمتع بقاعدة كبيرة من الرواد من العاملين بالبنوك.

حيث اعلن فوز اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد بالمركز الاول. وتاتي هذه النتيجة بعد الاداء القوي والمتوازن الذي شهدته البنوك الثلاث عقب عملية الاستحواذ والهيكلة. فقد اصبح المصرف المتحد ضمن البنوك العشر الاوائل في تقديم الخدمات الرقمية بقيادة اشرف القاضي.

تولي اشرف القاضي رئاسة مجلس ادارة المصرف المتحد عام 2016 الماضي, عمل كمساعد للعضو المنتدب ببنك قناة السويس والمدير العام وعضو مجلس الادارة ببنك الكويت الوطني وانتدب للعمل بينك الكويت الوطني بالكويت للفروع الدولية، و عمل كنائب الرئيس بسيتي بنك مصر، و كذلك كنائب رئيس مجلس ادارة هيئة التمويل العقاري ورئيس صندوق دعم نشاط التمويل العقاري و نائب رئيس بنك امريكان اكسبريس وبنك اوّف أمريكا.

حاصل علي ماجستير البنوك من جامعة ماسترخت و شهادة التمويل العقاري والتوريق من جامعة ورتن ببنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على دورة تدريبية في "استراتيجيات صنع القرار للقادة" من أكاديمية لندن لإدارة الأعمال London Business School، و العديد من الدورات التدريبية بمصر و الخارج.

استفتاء لاكثر 10 قيادات نسائية تاثيرا علي القطاع المصرفي

وفي نفس الاستفتاء اعلن نتيجة اكثر القيادات النسائية تاثيرا في القطاع المصرفي. حيث فازت جرمين عامر – مدير عام الاتصال المؤسسي بالمركز الاول ضمن قائمة تضم 10 قيادات نسائية.

وتتمتع جرمين عامر بخبرة كبيرة في مجال الاتصال المؤسسي فيالسوق المصرفي سواء في البنوك المحلية اوالعالمية. فقد تخرجت من كلية الاعلام الجامعة الامريكية. وتدرجت في العديد من المناصبفي عدد من البنوك والشركات الكبري المحلية والدولية منها : البنك التجاري الدولي - وشركة اوراسكوم تليكون - واحد مشروعات المعونة الامريكية - ومدينة دريم بارك– وقناة ART الفضائية. كذلك مؤسسة جلف نيوز الصحفية والاعلامية بدولة الامارات العربية المتحدة.

استطاعت جرمين عامر ان تجمع بين الخبرة الصحفية والتي وضع اساسها ورعاها والدها شيخ الصحفيين الاقتصاديين - حسن عامر- والخبرة الاعلامية التي اكتسبتها من عملها في المؤسسات الاعلامية المحلية والاقليمية مثل قناة ART ومؤسسة جولف نيوز - دبي. حيث تميزت بقدره مميزة في ايصال المعلومة الاقتصادية وتسويقها بسهولة الي عقل المتلقي فيستفيد منها مباشرة.

يقول الدكتور عماد قطارة - مؤسس موقع "بانكرز لونج" احد اهم المستشاريين المتخصصين في التنمية البشرية لعدد كبير من البنوك - ان فكرة اجراء استفتاء عام 2018 لاختيار اكثر 3 مصرفيين واكثر 10 قيادات نسائية مؤثرة جاءت استجابة لطلب رواد الموقع.

حيث اقيمت فاعليات الاستفتاء واستمرت لمدة ثلاث اسابيع متتالية. استطاع جميع رواد الموقع التفاعل المباشر مع الاستفتاء من خلال التصويت اللحظي والذي تظهر نتيجته في الحال.

واعرب الدكتور / عماد قطارة عن سعادته بنتائج هذا الاستفتاء للعام 2018. واشار الي ان موقع "بانكرز لونج" قد انشئ علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك منذ عام 2009 الماضي. وشهدت ساحة الموقع تفاعل الكبير بين العاملين بقطاع البنوك بمختلف مستوياتهم الوظيفية.

واعرب انة من الملاحظ علي موقع "بانكرز لونج" الدعم الكبير الموجه من القيادات المصرفية للكوادر الشابة خلال العامين الماضيين. .

هذا ومن الجدير بالذكر ان موقع "بانكرز لونج" من المواقع المتخصصة في نشر الثقافة البنكية والمصرفية بين موظفين البنوك بمختلف مستوياتهم الوظيفية.

