كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - المقاولون يهزم بتروجت بالثلاثة ويقفز للمركز الرابع في الدوري

المقاولون العرب

حقق الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، فوزًا على نظيره بتروجت، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز محمد سمير هدف التقدم لذئاب الجبل بالدقيقة 49، وعزز محمد طلعت التقدم للمقاولون بهدف ثان بالدقيقة 77، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثالث بالدقيقة 93، لينتهي اللقاء بفوز المقاولون بثلاثية نظيفة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون للنقطة رقم 23 ويقفز للمركز الرابع، بينما يتجمد رصيد بتروجت عن النقطة رقم 15 بالمركز الـ16.