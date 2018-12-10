كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - بالفيديو : بكاء شيرين عبد الوهاب خلال حفلها في الكويت

دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في نوبة بكاء على المسرح، خلال حفلها الذي أحيته بالأمس في الكويت، مما أصاب الحضور بالاستغراب عن السبب الذي دفع دموعها للانهمار.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن سبب بكائها هو أنها تفتقد والدها بشدة وأنه كان رجلاً طيب القلب، وأنها حلمت به فور وصولها الكويت، ولديها شوق كبير له وترغب في رؤيته، الأمر الذي أثار تعاطف الجمهور بشدة وتعالت الصيحات الداعمة لها وسط القاعة.

وأكملت شيرين عبد الوهاب غناءها وسط دعم محبيها في الحفل، الذين شجعوها على مواصلة فقرتها، فأطربتهم بأجمل أغانيها القديمة والحديثة.



