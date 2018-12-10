كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - جمعة: من خرج عن الجماعة العلمية مفتى ماجن

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن المشكلة فى التلقى الذى يحدث الفتن فى المجتمع هو الخروج عن الجماعة العلمية، وهو أمر مذموم، سواء كان فى علوم الطبيعة أو الشريعة، فالخروج عن الجماعة العلمية يسمى بالشذوذ وهو ما حذر منه الرسول "صلى الله عليه وسلم" وعلمنا كيف نتعامل معه حين قال: "إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم"، فيصبح بدلا من أن يكون تجديدا يكون تبديدا وهدما فهذه مصيبتان، مصيبة فى الدنيا، ومصيبة فى الدين، فالخروج عن الجماعة العلمية يذهب الدين والدنيا معا، وهو أمر ليس هينا فهو نوع من أنواع التطرف والإرجاف الذى يهدد الأمن المجتمعى.

جاء ذلك خلال كلمة على جمعة فى ملتقى هيئة كبار العلماء، لمناقشة أهم القضايا التى تهم المجتمع، بعنوان الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير، والتى أدارها الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

وأضاف على جمعة: يخرج علينا أحدهم بمصطلحات جديدة خروجا عن الجماعة العلمية والمنهج الموروث وكيفية التعامل مع القران والسنة والتراث، لأننا فى الحقيقة لسنا أمام مسألة علمية يقال فيها ويعاد بل أننا أمام مصيبة وبلية، وتكلم علماء الأصول وأسموا من خرج عن الجماعة العلمية بالمفتى الماجن.

وتابع على جمعة: إن طريق الاستمرار فى الشذوذ طريق مظلم فما نسمعه الآن يسمى الماحى فى جميع النواحى، مشيرا إلى أن هناك أربعة الان يتصدرون قبل أن يتعلموا وإنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن فى مصيبة وبلية.

ويعقد الملتقى برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهى سلسلة ندوات علمية اللقاء الأول بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير"، ويعقد الملتقى بشكل دورى يهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة فى حوار تفاعلى بين الحضور والمحاضرين، وستتم الإجابة فيه عن أسئلتهم وما يدور بأذهانهم فيما يتعلق بموضوع الندوة من بيان الوجه الصحيح للإسلام، وتوضيح أحكام شريعتنا السمحة، وإخراج الناس -وبخاصة الشباب- من الحيرة التى توقعهم فيها الفتاوى غير المنضبطة التى يصدرها البعض.