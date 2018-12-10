كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - بعض التعليمات للقضاء على رائحة فم طفلك الكريهة

رائحة الفم الكريهة عند الأطفال من أكثر الموضوعات التي تهم الأمهات، وأسباب الرائحة الكريهة لفم الأطفال كثيرة منها تسوس الأسنان والتهاب اللثة بالإضافة إلى نوع الأكل الذي يتناوله الطفل.

لذلك قدم الدكتور يوسف قضا، استشاري الأطفال، بعض التعليمات التي يجب اتباعها.

1-تجنب بعض الأطعمة:

بعض الأطعمة تؤدي إلى زيادة رائحة الفم الكريهة وهذه الأطعمة مثل البصل والثوم تؤدي الي زيادة الرائحة الكريهة للفم، ويجب إدخال هذه الأطعمة في غذاء الأطفال للاستفادة من قيمتها الغذائية ولكن في أوقات معينة.

2-عصير الليمون:

يعتبر عصير الليمون من العصائر الهامة للتخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال والكبار لما له من تركيبة حامضية قادرة على قتل البكتيريا والتخلص من الرائحة الكريهة، ويمكن إعطاء الطفل القليل من عصير الليمون بعد الوجبات لمنع حدوث الرائحة الكريهة للفم.

3-خل التفاح:

يعتبر خل التفاح من الوسائل المهمة للتخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال، وخل التفاح يؤدي إلى معادلة حموضة الفم مما يؤدي الي القضاء علي البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ويمكن إعطاء خل التفاح مع العسل الابيض للطفل بعد والوجبات وذلك بعد عمر سنة.

4-الزنجبيل:

الزنجبيل يعتبر من أهم الطرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة عند الاطفال وذلك لقدرته على قتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ويمكن إضافة القليل من الزنجبيل إلى العسل الأبيض بعد الوجبات للأطفال الذين يعانون من رائحة الفم الكريهة.

5-الجوافة:

الجوافة أيضا تعتبر من الفاكهة اللذيذة والمحببة للأطفال وتحتوي على فيتامين سي، بالإضافة إلى بعض الأحماض الطبيعية مثل الاوكساليك والتانيك والماليك، وهي من الأحماض الضرورية للقضاء على البكتيريا الضارة والمسببة لرائحة الفم الكريهة.