كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - مورينيو يكشف موقف بوجبا من المشاركة أمام فالنسيا

جوزيه مورينيو

أكد المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنّ الفرنسي "بول بوجبا" لاعب وسط فريقه سوف يشارك في مواجهة فالنسيا الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق الشياطين الحمُر ضيفًا على الخفافيش مساء الأربعاء على ملعب "مستايا"، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال مورينيو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: "بوجبا سيبدأ أساسيًا ضد فالنسيا، ستُتاح أمامه الفرصة، ليلعب بشكل جيد، ويُظهر للجميع مدى روعته".

وأضاف: "عليه أنّ يلعب بنفس العقلية التي يلعب بها الفريق، بول يُمكن أنّ يكون لاعبًا رائعًا، لديه القدرة على ذلك، الجميع يعرف أنّ لديه إمكانات رائعة".

وواصل: "المقارنة بين جاري نيفيل وديوجو دالوت؟ أنا لا أريد المقارنة، دالوت لا يزال صبي يبلغ من العمر 19 عامًا، من المهم ألا ننسى ذلك، ولا يجب أنّ نطلب منه مستوى فائق، لأنه طفل، ووصل للتو إلى البريميرليج".

وأنهى: "لم يخض الكثير من المباريات في الدوري البرتغالي، نحن سعداء للغاية به، الآن نحن في ديسمبر وسيحصل على مزيد من الفرص للمشاركة، نحن نعقد عليه آمال كبيرة، عندما اشتريناه كنا نفكر في أنّ يكون الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد لمدة 10 سنوات".