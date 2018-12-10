كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - شاهد - قصي حاتم يطرح أغنية "راحت الحنية"

طرح الفنان العراقي الشاب قصي حاتم نجم مسابقة "ذا فويس" النسخة الأولى، أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "راحت الحنية" تعاون بها مع الشاعر العراقي رامي العبودي، ومع الملحن "نور الدين" في تلحين العمل، الى جانب المايسترو "حسام الدين" في عملية التوزيع الموسيقي.

وتحمل الأغنية أحاسيس جميلة رومانسية عن فقدان الحبيب، قام بتقديمها قصي بشكل ملفت في الأداء والأسلوب الغنائي للأغنية العراقية الكلاسيكية الحديثه، مقدمًا شكرًا خاصًا الى والده الفنان حاتم العراقي على دعمة ومساندته المستمرة له، ووضع شكره مكتوبًا في نهاية تصميم الفيديو الذي أعده لعرض الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب"، حيث قام حاتم بالمشاركة في الأغنية عبر آهات صوتية قدمها باحساس كبير.

الى جانب ذلك، سيقوم قصي حاتم بإحياء ليلة رأس السنة الميلادية المقبلة في مدينة أربيل بشمال العراق، حيث سيتجه برفقة فرقته الموسيقية للمشاركة في إحتفالات قدوم السنة الجديدة 2019، مؤكدًا أنه يعد مجموعة من الأغنيات الجديدة ومنها تعاون من ناحية الألحان مع الملحن العراقي المتيز علي صابر، من خلال أغنية ستكون الأغنية المنفردة المقبلة له، في حالة الإنتهاء من تنفيذها وإعدادها كاملة، حيث سيقوم بالكشف عن تفاصيلها في وقتها.