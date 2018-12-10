كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - حقيقة طلاق شيري عادل من معز مسعود

معز مسعود وشيري عادل

منذ إشاعة خبر انفصالهما من شهور، ولا يعلم أحد ما إذا كانت الفنانة شيري عادل قد عادت إلى زوجها الداعية معز مسعود، أم أنهما انفصلا نهائيا بالطلاق.

أمس نشرت الفنانة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها، وعلقت عليها تعليقا لافتا، وكتبت "إذا نظرت وراءك ولم تجد أي شيء مثير لإعجابك.. فأنت تسير في الطريق الصحيح"، وهو ما فسره البعض بأنها تلمح لانفصالها عن زوجها، رغم عدم كتابة ذلك بشكل واضح.

وأكد هذا الاحتمال غياب صورة الزوج في كل حسابات الفنانة على مواقع التواصل، لفترة تزيد على 4 أشهر، ودون ذكر أي كلمة عنه، رغم حرص "شيري" على نشر العديد من الصور خلال هذه الأشهر، ولكن دون زوجها.

آخر صورة نشرتها الفنانة عبر حسابها على إنستجرام لها مع زوجها، كانت قبل أشهر وبعد انتشار خبر طلاقهما، وهي الصورة التي علقت عليها قائلة: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح، من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية.. التوقيع: شيري ومعز".

وكان الباحث والمنتج معز مسعود أعلن زواجه من الفنانة شيري عادل في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد انفصاله وزواجه القصير من بسنت نور الدين، وأعلن معز مسعود زواجه من شيري عادل فى بيان له، مؤكدًا أن الزواج تم منذ عدة أشهر، وقد أحدث زواج شيري عادل من معز مسعود «الفنانة والداعية» جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أحدث خبر انفصالهما بعد شهر واحد من زواجهما ضجة أكبر.