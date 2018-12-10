كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - رئيس البرلمان يطالب ممثل الحكومة بعدم مغادرة مقعده بالجلسة العامة

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ممثل وزارة التنمية المحلية بعدم مغادرة مقعده، خلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان.

وقال عبد العال: اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنع ممثل الحكومة أثناء حضوره للجلسة العامة للبرلمان، بعدم مغادرة مقعده، وأرجو الالتزام.

وتغيب وزير التنمية المحلية عن حضور الجلسة المشار إليها، نظرًا لوجوده مع رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، لحضور مؤتمر تنمية أفريقيا، وفقا لما ذكره، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب بالجلسة العامة، واكتفى وزير التنمية المحلية بإرسال مندوب عنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، والتي ناقشت مشروعي قانون بشأن تراخيص المحال العامة، مقدمين من الحكومة، وعضو مجلس النواب محمد عطية الفيومي.