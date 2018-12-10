كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - والد دي يونج يدعم انتقاله لصفوف برشلونة

فرينكي دي يونج

يرى والد اللاعب الدولي الهولندي "فرينكي دي يونج" لاعب وسط فريق أياكس امستردام، أنّ ناديبرشلونة الإسباني، هي الوجهة الأفضل لابنه في الصيف المقبل.

ويتنافس أكثر من نادٍ على التعاقد مع "دي يونج" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تريد أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيان وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع صاحب الـ"21" عامًا.

وقال والد دي يونج في تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إسبانيا: "القرار بيد فرينكي، فهو ذكي جدًا وواعي للغاية، وسوف ننتظر حتى الربيع (شهر مارس)، لنعرف اختياره النهائي".

وأضاف: "أعتقد أنه سيترك أياكس في الصيف المقبل، هناك احتمال بنسبة 95% أنّ يحدث ذلك".

وأتم: "النادي الأنسب له؟ في رأيي برشلونة سيكون أفضل وجه له".

يُذكر أنّ "دي يونج" قد شارك 23 مباراة مع أياكس بمختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع آخر.