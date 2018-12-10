كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - وزير التجارة: مصر تستضيف معرض "باك بروسيس" العام المقبل

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مصر ستستضيف لأول مرة معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هو أحد أهم المعارض الدولية التي تنظمها هيئة معارض دوسلدورف حيث سيتم تنظيمه سنوياً بالقاهرة بدءاً من شهر ديسمبر 2019 وبالتزامن مع معرض فوود أفريكا، مشيراً إلى أن المعرض يشمل مجالات المواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والحلويات والمخابز والسلع الاستهلاكية والصناعية بالإضافة الى قطاعات مواد ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجالات إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وقال الوزير أن المعرض سيقوم بتنظيمه اتحاد انترباك بهيئة معارض دوسلدورف الألمانية بالتعاون مع الشركات المنظمة لمعرض فوود أفريكا حيث يستهدف المعرض طرق أبواب أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا من خلال السوق المصري باعتباره نافذة للسوق الإفريقي ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية بالقارة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والتى القاها نيابة عنه المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .

واضاف ان الاهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والارتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن إستضافة مصر لهذا المعرض الدولى الهام تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية لإقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة الإمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سلاسل المحال العالمية لإقامة معارضهم بمصر الأمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها للأسواق العالمية وتجعل من مصر محورًا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين الإقليمي والقاري.

وقال نصار ان تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية واستعادة التواجد المصري كإحدى الدول المحورية بالقارة الافريقية يأتيان على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مؤكداً حرص الوزارة على دعم كافة الفعاليات والمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط مصر بالدول الأفريقية وتأكيد دورها الريادي بالقارة.

وأشاد الوزير بالنجاح الكبير الذى حققته الدورة الرابعة لمعرض "فوود أفريكا" من خلال مشاركة 320 شركة محلية وعالمية رائدة في مجال التصنيع الغذائي تمثل 32 دولة من كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والصين، وفرنسا، وجنوب أفريقيا، وبيلاروسيا، وبولندا، وأوكرانيا، والهند، وباكستان، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في تعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية.

وأضاف أن المعرض يمثل تجمعا هائلا للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومدخلات الانتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة الإفريقية، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق القارة الأفريقية ويسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، مشيراً الى أن نجاح المعرض للعام الرابع على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

وأشار نصار إلى ضرورة الاهتمام بالسوق الأفريقي باعتباره سوق استهلاكي ضخم قادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً كبيراً وجهود مكثفة من جانب الحكومة لتعزيز منظومة النقل اللوجيستي وتسهيل حركة التجارة البينية مع مختلف دول القارة.

ومن جانبه قال بيرند يابلونوفسكي – المدير التنفيذي لمعرض دوسلدورف لعمليات التشغيل و التغليف إن منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا (MEA region) بصفة عامة والسوق المصري بصفة خاصة تتمتع بالديناميكية والجاذبية الكبيرة للشركات الدولية الكبرى ، مشيراً إلى أهمية السوق المصرى كبوابة لأسواق القارة الإفريقية وذلك من خلال الاتفاقيات الموسعة العديدة للتجارة الحرة مع عدد كبير من الدول بالمنطقة .

وأوضح ويرنر دورنشايدت – رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف – أن معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يقدم لزائريه الموضوعات الخاصة بساحة الابتكارات(innovationpark)" و "حافظ على الطعام (SAVE FOOD)" و التي قدمتها هيئة معرض دوسلدورف في ألمانيا أيضاً و أصبحت من الثوابت الناجحة الرائدة في هذا المعرض بمدينة دوسلدورف.

وقال انه سيتم تشكيل مجلس استشاري رفيع المستوى للإشراف على المعرض من ممثلي الشركات الدولية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية وصناعة الحلوى والمخبوزات بالإضافة إلى عدد من المنظمات الحكومية والاتحادات المصرية.