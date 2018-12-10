كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - محمد رمضان مديرا لإدارة المبيعات بمنتجع وسبا هيلتون الأقصر

أعلنت هيلتون، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، عن تعيين محمد رمضان في منصب مدير إدارة المبيعات في منتجع وسبا هيلتون الأقصر، نظراً لخبرته الطويلة التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في قطاع الضيافة في السوق المصري. وتتضمن مهام منصبه الجديد الإشراف على العمليات التشغيلية للمبيعات للمنتجع، وسيتعاون رمضان مع فريقي الإدارة العليا والمبيعات لتلبية احتياجات الأعمال وتنمية حجم الأعمال الحالي من خلال اطلاق العروض الترويجية وفتح قنوات جديدة للمبيعات.

قبل انضمامه لفندق هيلتون، تدرج رمضان في العديد من المناصب الإدارية في قطاع المبيعات في فندق فورسيزونز ومجموعة فنادق انتركونتيننتال، حيث بدأ مسيرته المهنية كموظف استقبال في فندق وكازينو مينا هاوس اوبروى. بالإضافة إلى ذلك، حضر رمضان العديد من المعارض السياحية العالمية وحاز على العديد من الجوائز تقديراً لمجهوداته.

وتعليقاً على قرار التعيين، يقول فلوريان جرول - مدير عام منتجع وسبا هيلتون الأقصر: "يسعدني انضمام محمد رمضان باعتباره شخصية فندقية متميزة تتمتع بهذه الخبرة الكبيرة لشغل منصب مدير إدارة المبيعات في الفندق. في الوقت نفسه، أثق في خبرات رمضان الطويلة ومعرفته بكافة تفاصيل قطاع الفنادق والضيافة، وهو ما يمثل إضافة كبيرة وقيّمة لفندقنا، بما يساهم في النمو المتواصل لمنتجعنا باعتباره الوجهة المفضلة للنزلاء من جميع أنحاء العالم ."

يقع منتجع وسبا هيلتون الأقصر على بُعد 10 دقائق من وسط مدينة الأقصر، و20 دقيقة من مطار الأقصر الدولي. ويُعد مكاناً مثالياً لاستكشاف أهم المزارات التاريخية في المنطقة. يضم المنتجع مجموعة متنوعة من المطاعم لتلبي الاحتياجات المختلفة للنزلاء من الأطباق المصرية والشرقية والعالمية، كل هذا مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والإطلالة الرائعة على نهر النيل.