كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - رئيس الحكومة يفتتح غدًا المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، سوف يفتتح غدا الثلاثاء، فعاليات المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية، والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجارى.

وأشار إلى أن المعرض سيشارك فيه نحو 1055 شركة إفريقية، منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

وقال الوزير إن هذا المعرض يعد الأول من نوعه فى إفريقيا، حيث يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الإفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة فى التجارة الإقليمية، والسعى إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصًا لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض.

وأضاف نصار أن المعرض يركز على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.

ولفت الوزير إلى أن المعرض سيتضمن تنظيم يوم وطنى لكل دولة لعرض إمكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة، حيث ينقسم هذا اليوم لقسمين رئيسين، وهما قسم للعروض الفنية والترفيهية، والفنون الشعبية تعبر عن ثقافة كل بلد وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية.

وعلى صعيد آخر، اختتم نصار زيارته لمدينة شرم الشيخ، والتى شارك خلالها فى فعاليات منتدى الاستثمار فى إفريقيا، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع الوفد المغربى المشارك بفعاليات المنتدى، والذى ضم كل من محسن الجزولى، وزير التعاون الإفريقى، ومحمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربى، وأحمد التازى، سفير المغرب بمصر.

وأوضح نصار أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية بين الجانبين لتحقيق التكامل الصناعى المشترك وبصفة خاصة فى مجال السيارات والصناعات المغذية لها، حيث تتوافر لدى المغرب إمكانات تصنيعية هائلة فى مجال تصنيع السيارات، بينما تمتلك مصر قدرات تصنيعية كبيرة فى مجال إنتاج مكونات السيارات وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام الجانبين للوجود بمنتجاتهم فى أسواق ثالثة.

وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين حيث قامت مصر بإعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس، منوها على أهمية تشكيل الجانب المغربى لعقد اجتماع للمجلس بجانبيه فى أقرب وقت ممكن بهدف إحداث طفرة فى مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وعقد المهندس عمرو نصار، جلسة مباحثات مع حسن حمد إبراهيم، وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتى، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى ومستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومنطقة القرن الإفريقى، باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق إفريقيا، مشيرًا إلى أن جيبوتى تعد محورًا تجاريًا ولوجستيا مهما بمنطقة القرن الإفريقى، خصوصا أنها تعتبر حلقة الوصل الرئيسية لعدد من دول شرق إفريقيا غير المطلة على البحر الأحمر.

وأشار نصار إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وجيبوتى فى مجالات الاستثمار والنقل البحرى والنقل اللوجستى ونقل الخبرات وبناء القدرات، مؤكدا استعداد مصر لتقديم التدريب اللازم للكوادر الجيبوتية فى مجالات النقل واللوجيستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارية والتمثيل التجارى.

وفى هذا الإطار، لفت الوزير إلى أنه تم إيفاد فريق عمل مصرى إلى دولة جيبوتى خلال الأسبوع الماضى برئاسة رئيس جهاز التمثيل التجارى لدراسة إنشاء منطقة لوجستية مصرية بجيبوتى، لتكون محورًا تصديريًّا مصريًّا للسوق الجيبوتية وأسواق دول القرن الإفريقى ودول شرق إفريقيا.

ومن ناحية أخرى، تفقد المهندس عمرو نصار معرض الصناعات اليدوية المقام على هامش منتدى الاستثمار فى إفريقيا، والذى اختتم فعالياته بالأمس بمدينة شرم الشيخ، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات المعروضة وأبدى استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتنمية هذه الصناعات، كما تفقد الوزير خلال جولته بالمعرض الجناح الخاص بمركز تحديث الصناعة والذى يقوم بالترويج لخدمات الدعم الفنى التى يقدمها المركز للقطاع الصناعى.