كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى تصل مطار القاهرة

وصلت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية، مطار القاهرة اليوم، الإثنين، قادمة من نيويورك على رأس وفد أمريكى فى زيارة للبلاد.

ومن المقرر أن تلتقى خلال الزيارة عددًا من المسؤولين لبحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وسبل مكافحة الإرهاب.

وقالت مصادر مسؤولة بالمطار إن وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية وصلت على متن الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، وكان فى استقبالها بالمطار القنصل الأمريكى بالقاهرة، وتم إنهاء إجراءات وصولها والوفد المرافق لها عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.