كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - تأجيل محاكمة 3 متهمين انتحلوا صفة ضباط بجهاز الأمن الوطني لسرقة يمني

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مجدي حسين، نظر جلسة محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه بقصر النيل لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة سرقة كل من: "عادل ح"، و"سيد ع" و"عصام ز"، المجني عليه "عبد الله محمد حسن" يمني الجنسية، بالإكراه بأن ادعى المتهم الأول أنه ضابط بجهاز الأمن الوطني، وادعى المتهم الثاني أنه أحد أفراد الشرطة المرافقين.

وأوضحت تحريات إبراهيم أسامة، معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الأول عقب توصل التحريات له تمكن من ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ مالية من النقد الأجنبي، المبلغ بسرقتها من المجني عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من متحصلات الجريمة.