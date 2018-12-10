كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - عاجل.. السيسي يلتقي سكرتير الكوميسا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالسكرتير العام الجديد لتجمع الكوميسا، تشيلشى مبوندو كابويبوى، على أن مصر عادت للتواجد المؤثر على الساحة الأفريقية، وفق ما بثته فضائية "إكسترا نيوز".
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، إن مصر هدفها من التواجد بالساحة الأفريقية التعاون والتعمير والبناء لصالح الأشقاء الأفارقة، انطلاقا من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر تجاه الدول الافريقية.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السيسي يلتقي سكرتير الكوميسا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .