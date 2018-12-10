كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - عاجل.. السيسي يلتقي سكرتير الكوميسا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالسكرتير العام الجديد لتجمع الكوميسا، تشيلشى مبوندو كابويبوى، على أن مصر عادت للتواجد المؤثر على الساحة الأفريقية، وفق ما بثته فضائية "إكسترا نيوز".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، إن مصر هدفها من التواجد بالساحة الأفريقية التعاون والتعمير والبناء لصالح الأشقاء الأفارقة، انطلاقا من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر تجاه الدول الافريقية.