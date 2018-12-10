كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - هجوم حاد علي الفنانة وعد أثناء تأدية العمرة

تعرّضت الفنانة السعودية وعد لانتقادات حادة من متابعي حسابها الرسمي في "إنستغرام"، بسبب نشرها صورةً لها أمام الكعبة مباشرة أثناء تأديتها العمرة، حيث اتهمها البعض بعدم الخشوع لقيامها بالتصوير عند هذا المكان الطاهر.

وعلّقت إحدى متابعاتها على الصورة، قائلةً: "كيف وصلتي الركن وتصورتي بعد..أي خشوع هذا رياء".

لكن سريعًا ما ردّت عليها وعد، قائلةً: "إنتي بقلبي إنتي تعرفي نيات العالمين موليك لي خشوف أمه محمد.. إنت مدير علينا..دعو الخلق للخالق..وأساس ليييش جاية عندي تشوفي الخشوع روحي شوفي بمكان تاني".

وكانت وعد ظهرت في الصورة وهي أمام الكعبة، معلقةً: "ربي عوضني خيرًا عن كل شيء انكسر بنفسي وكل يأس أصاب قلبي.. ولا تجعل لي رجاء عند غيرك..اللهم أرني الفرح بمستقبلي.. وسر قلبي بفرحة تغنيني عن كل تعب..اللهم أرزقني أجمل مما أتمنى وأكثر مما أتوقع وأفضل مما أدعو..واحفظ لي أغلى ما أملك واجعل القادم أجمل فثقتي بك كبيرة يالله".



