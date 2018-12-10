كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - شومان: حينما تتحدث هيئة كبار العلماء فرأيها يكون فاصلا حاسما

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، حينما تتحدث هيئة كبار العلماء فإن رأيها يكون فاصلا وحاسما، مشيرا إلى أن الأحكام الثابتة قليلة وهناك أمور فرعية تعددت فيها النصوص والآراء والذى يحسمها هو قطعية الدلالة أو ظنيتها، وبالتالى تقوم هيئة كبار العلماء بإيضاح ذلك.

وأضاف عباس شومان، خلال كلمته فى ملتقى هيئة كبار العلماء لمناقشة أهم القضايا التى تهم المجتمع، بعنوان الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير، أن هذه الجلسات ستنشر للجميع حتى يعم النفع العام لها، كما أن هذه الملتقيات ستكون بصفة دورية لمناقشة القضايا التى تحتاج لرأى الدين وخاصة القضايا التى تقلق الشباب والتى تتزايد الآراء فيها بسبب دخول غير المتخصصين مجال الفتوى وهم من غير المؤهلين وأضروا بالمجتمعات.

ويعقد الملتقى برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهى سلسلة ندوات علمية اللقاء الأول بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير"، ويعقد الملتقى بشكل دورى يهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة فى حوار تفاعلى بين الحضور والمحاضرين، وستتم الإجابة فيه عن أسئلتهم وما يدور بأذهانهم فيما يتعلق بموضوع الندوة من بيان الوجه الصحيح للإسلام، وتوضيح أحكام شريعتنا السمحة، وإخراج الناس -وبخاصة الشباب- من الحيرة التى توقعهم فيها الفتاوى غير المنضبطة التى يصدرها البعض.