كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - ضبط ٦٠ طن سكر تمويني مهرب بناحية البدرشين في الجيزة







تمكنت مباحث التموين بالجيزة بالتنسيق مع إدارة تموين البدرشين من ضبط سيارة محملة ٦٠ طن سكر تمويني بين قريتي الطرفاية والمرازيق بالبدرشين مخالفة لخط السير. وتحرر محضر رقم ١٧٨٤٠ جنح البدرشين وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تشديد الرقابة على المخابز وكل الأنشطة التموينية.

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