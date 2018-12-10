كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - تغريم المطربة بوسي 550 ألف جنيه في 11 قضية وإلغاء حكم حبسها

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بإلغاء حكم حبس المطرية 6 شهور، وقضت بتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه عن ١١ قضية بإجمالي 550 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس المطربة بوسي ٦ أشهر في اتهامها بإصدار شيكات، دون رصيد، في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

جدير بالذكر، أن المطربة بوسي، كان صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، في القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها في القضيتين.