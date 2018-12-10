كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - الإعدام لربة منزل بتهمة قتل نجل شقيق زوجها في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار يحيي أحمد البنا بإعدام ربة منزل، بتهمة قتل نجل شقيق زوجها في الوراق.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة قتلت الطفل بسبب الغيرة والحقد على والديه.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن قوات أمن الجيزة عثرت على طفل مقتول وملقى في صندوق قمامة بمنطقة طناش.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الطفل قتل خنقا، ووراء ارتكاب الواقعة زوجة عم المجني عليه، وتخلصت منه لشعورها بالغيرة تجاه والده، لأنه ميسور الحال.

وأضافت التحريات أن المتهمة قررت خطف الضحية لمساومة والده على مبلغ مالي ولكنه فارق الحياة، فقررت التخلص من الجثة.